Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Rangieren gegen ...

(Egesheim) Beim Rangieren gegen Grundstückszaun gefahren und dann abgehauen

Egesheim - In den frühen Morgenstunden des Freitags, vermutlich gegen 01 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren in der Brühlstraße gegen einen Bretterzaun des Anwesens Nummer 10 gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Wehingen (07426 1240) entgegen.

