Polizeipräsidium Tuttlingen / Beladener Traktor ...

(Brigachtal) Beladener Traktor kippt- Fahrer wird verletzt

Brigachtal - Aus noch nicht geklärten Gründen kam ein Traktorgespann am Freitagmorgen auf Höhe eines Streinbruches in der Schützenstraße von Fahrbahn ab und stürzte um, wobei sich der Fahrer schwer verletzte. Der 61-jährige Mann war mit dem Traktor und einem Anhänger voll Kies unterwegs. Er fuhr talabwärts, als er die Straße verließ und das Gespann zur Seite kippte. Der 61-Jährige konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und Hilfe rufen. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Der Schaden an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug wird auf 10 000 Euro geschätzt.

