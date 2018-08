Polizeipräsidium Tuttlingen / Betagte Rentnerin ...

(Seewald) Betagte Rentnerin beklaut - Zeugen gesucht

Seewald - Ein Rentnerin wurde am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 uind 15.00 Uhr von zwei Mädchen im Alter von circa 12 Jahren beklaut. Gerade als die Geschädigte im Begriff war ihr Haus in der Göttelfinger Straße zu verlassen,kam ein Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren auf sie zu und verewickelte sie in ein längeres Gespräch. Dies nutzten zwei den Mann begleitende Mädchen im Alter von circa 12 Jahren aus. Sie begaben sich unbemerkt in die Wohnung der Frau und entwendeten eine Briefmappe mit Bargeld. Die Geschädigte bemerkte erst am Abend das Fehlen der Briefmappe. Möglicherweise fiel der Mann mit den beiden Mädchen Passanten auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freudenstadt, Tel. 07441/536-0, zu melden.

