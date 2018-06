Polizeipräsidium Tuttlingen / Betontisch am Riedsee ...

(Bochingen) Betontisch am Riedsee zerstört

Bochingen - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mutwillig einen Betontisch am Riedsee zerstört. Der zerschlagene Tisch war am Donnerstagmittag durch den Angelverein entdeckt worden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise (07423 81010).

