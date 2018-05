Polizeipräsidium Tuttlingen / Betrunken in den ...

(Talheim) Betrunken in den Gegenverkehr - keine Verletzte - hoher Sachschaden

Talheim - Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Freitagabend, gegen 23.50 Uhr. Ein Opel-Fahrer geriet auf der Bundesstraße 523, von Tuttlingen in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen fahrend, auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort mit einem VW Touran zusammen. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer zum Unfallzeitpunkt Fahrer des Opels war, wurde von den beiden männlichen Insassen jeweils eine Blutprobe entnommen, da beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Dem 29-Jährigen, der sich als Fahrer outete wurde außerdem der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurden das Unfallfahrzeug sowie die Oberbekleidung der in Frage kommenden Fahrer sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.500 Euro.

