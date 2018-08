Polizeipräsidium Tuttlingen / Betrunkene ...

(Rottweil) Betrunkene Autofahrerin gestoppt - Polizei sucht Zeugen

Rottweil - Betrunken gefahren ist eine Autofahrerin am Freitagabend im Rottweiler Stadtgebiet und hat dabei andere Autofahrer gefährdet. Die 62-Jährige befuhr die Schramberger Straße in Richtung Innenstadt, bevor sie über die Kaiserstraße in die Heerstraße gelangte. Während ihrer Fahrt fuhr sie mehrfach gegen und über den Bordstein. Insbesondere im Bereich der Heerstraße solle es hier zur Gefährdung anderer Autofahrer gekommen sein, die stark abbremsen mussten, um nicht mit dem Mercedes der betrunkenen Frau zu kollidieren. Auf dem Parkplatz des LIDL in der Stadionstraße konnte die 62-Jährige durch die Polizei kontrolliert werden. Ihre Alkoholisierung von 1,7 Promille hatte eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge. Ihren Führerschein und die Schlüssel zu ihrem Mercedes gab die Fahrerin an Ort und Stelle ab. Das Polizeirevier Rottweil ist nun auf der Suche nach den Autofahrern, die am Freitag gegen 20 Uhr durch die Autofahrerin gefährdet wurden. Hinweise werden unter 0741 4770 erbeten.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/