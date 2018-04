Polizeipräsidium Tuttlingen / Betrunkener ...

(Fluorn-Winzeln) Betrunkener Autofahrer zwischen Waldmössingen und Winzeln - Polizei sucht Zeugen

Fluorn-Winzeln - Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag, gegen 21.40 Uhr, auf der Landesstraße 422 zwischen Waldmössingen und Winzeln aufgefallen. Der 50-jährige Lenker des Ford Focus fuhr in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenspur. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen oder gaben Lichthupe. In der Zollhausstraße verlor der 50-jährige die Kontrolle über den Wagen und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne. Die umgeknickte Laterne beschädigte ein Gebäude. Hiervon völlig unbeeindruckt, fuhr der Unfallverursacher weiter. Mehrere Zeugen beobachteten die Vorfall und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Oberndorf konnten die Flüchtigen schnelle ausfindig machen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/