Polizeipräsidium Tuttlingen / Betrunkener ins ...

(Balingen) Betrunkener ins Krankenhaus eingeliefert

Balingen - Ein 60-jähriger Mann, der am Freitagmittag in der Ostdorfer Straße, an der Bushaltestelle "Altenheim" betrunken und auf dem Boden liegend angetroffen wurde, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war nicht gewahrsamsfähig. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und war nicht mehr in der Lage sich zu artikulieren. Bei einem Atemalkoholtest blies der Betroffene über 2,5 Promille.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/