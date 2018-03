Polizeipräsidium Tuttlingen / (Biesingen - Bad Dürrheim, ...

(Biesingen - Bad Dürrheim, Bundesstraße 27) Zu schnell im Schnee

Biesingen - Bad Dürrheim, Bundesstraße 27 - Am Sonntagmittag hat eine Fahrerin eines Opel Corsas zwischen Biesingen und Bad Dürrheim einen Unfall auf der Bundesstraße 27 verursacht. Die 36-jährige Fahrerin geriet aufgrund einer an die Witterungsverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallt in der Folge zunächst gegen einen Leitpfosten. Anschließend driftete der Wagen gegen ein Stationierungszeichen und dann auch noch gegen einen Jungbaum, der durch den Aufprall zerstört wurde. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut eindringlich daraufhin, insbesondere bei Schneematsch und Glätte die Geschwindigkeit bewusst zu reduzieren.

gez. Florian Neumeister

