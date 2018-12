Polizeipräsidium Tuttlingen / Blechschaden im ...

(A.-Ebingen) Blechschaden im Kreisel Lerchenstraße - 9000 Euro Schaden

A.-Ebingen - Im Kreisverkehr Lautlinger Straße/Lerchenstraße sind am Mittwochmorgen ein Mercedes und ein KIA zusammengestoßen.

Kurz nach 7 Uhr fuhr der 65-jährige Mercedesfahrer von der Lautlinger Straße kommend in den Kreisel hinein. Dabei übersah er einen KIA, der bereits im Rondell kreiste und stieß mit ihm zusammen. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Den Schaden am KIA schätzt die Polizei auf runde 4000 Euro. Die zwei Beteiligten blieben unverletzt.

