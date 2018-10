Polizeipräsidium Tuttlingen / (Blumberg-Fützen, Bundesstraße ...

(Blumberg-Fützen, Bundesstraße 314) Auffahrunfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 15.000 Euro Schaden

Blumberg-Fützen, Bundesstraße 314 - Zwei leicht verletzte Personen und rund 15.000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, auf der Bundesstraße 314 bei Fützen ereignet hat. Auf dem Weg über die B 314 in Richtung Grimmelshofen musste ein Mercedes-Fahrer kurz nach Fützen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des haltenden Mercedes. Auch eine hinter dem Audi befindliche Toyota-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit ihrem Wagen in das Fahrzeugheck des Audis. Bei dem Unfall wurden die 50-jährige Toyota-Fahrerin und der 73 Jahre alte Fahrer des Audis leicht verletzt und mussten mit eintreffenden Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Audi und den Toyota, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren.

