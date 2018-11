Polizeipräsidium Tuttlingen / BMW fährt ...

(Schopfloch/B28a)BMW fährt unerlaubt mit Blaulicht - Zeugen gesucht

Schopfloch/B28a - Am Donnerstag, gegen 22.25 Uhr, ist auf der B28a zwischen Schopfloch und Horb am Necker ein grauer 3er BMW mit eingeschaltetem Blaulicht gesichtet worden. Ein Autofahrer fuhr deswegen zur Seite, um den Wagen vorbei zu lassen. Der so Genötigte erstattete Aneige bei der Polizei. Der BMW fuhr zur Tatzeit in Richtung Horb. Das Blaulicht wurde missbräuchlich verwendet.

Das Polizeireiver Horb ermittelt nun wegen Nötigung und Verdacht der Amtsanmaßung. Es werden Zeugen gesucht, denen der "Blaulichtfahrer" zwischen Dornstetten und Horb ebenfalls aufgefallen ist (Telefon 07451 96 0).

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/