Polizeipräsidium Tuttlingen / BMW landet in Hecke

(Aldingen) BMW landet in Hecke

Aldingen - In den frühen Morgenstunden des Feiertags machte sich ein Auto in der Straße "In Stocken" selbstständig und fuhr in die Hecke eines Anwohners am Eckrain. Auf der Fahrt streifte der Wagen zwei Zäune, bevor er an der mehreren Meter hohen Bepflanzung zum Stehen kam. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der 21-jährige Fahrer das abgestellte Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert. Als er neben dem Auto stand kam dieses ins Rollen und fuhr über ein abfallendes Wiesengrundstück in die Hecke des Anwohners in der Straße "In Stocken". Durch die Zusammenstöße entstand am BMW ein Schaden von 2.000 Euro. Der Schaden an den Zäunen und der Hecke wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Da er weder die Anwohner noch die Polizei informierte und den Wagen so vor Ort stehen ließ, leitete das Polizeirevier Spaichingen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht ein.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/