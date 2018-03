Polizeipräsidium Tuttlingen / (Bösingen u. ...

(Bösingen u. Bösingen-Herrenzimmern) Autos geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt

Bösingen u. Bösingen-Herrenzimmern - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in Bösingen und in Herrenzimmern mehrere Autos geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt. Teilweise waren die in den Straßen Dreifaltigkeitsbergweg und Lupfenstraße in Herrenzimmern sowie in der Epfendorfer Straße in Bösingen abgestellten Fahrzeuge gar nicht verschlossen, so dass die Täter leichtes Spiel hatten. Wertgegenstände konnten die Diebe allerdings nicht erbeuten. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Lassen Sie keine Wertgegenstände in einem abgestellten Fahrzeug zurück. Verschließen Sie geparkte Wagen beim Verlassen ordnungsgemäß.

