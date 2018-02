Polizeipräsidium Tuttlingen / Brand ...

(Horb, Grünmettstetten) Brand eine Einfamilienhauses - 55-jährige Bewohnerin von Feuerwehr tot aufgefunden

Horb - Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Steinachstraße kam die 55-jährige Bewohnerin des Gebäudes zu Tode. Gegen 02.55 Uhr wurde das Feuer entdeckt. Als Feuerwehr und Polizei an der Brandstelle eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehren von Horb, Altheim und Grünmettstetten schnell gelöscht war, betrat ein Atemschutztrupp das Gebäude. Für die 55-jährige Frau kam indes jegliche Hilfe zu spät. Sie wurde von den Feuerwehrleuten tot im ersten Obergeschoß entdeckt. Die Kriminalpolizei Rottweil übernahm die Ermittlungen. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist in die Untersuchungen eingebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Auch die beiden Hunde sowie die Katze der 55-Jährigen wurden bei dem Brand getötet.

