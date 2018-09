Polizeipräsidium Tuttlingen / Brand an einem ...

(Deißlingen) Brand an einem Stromverteilerkasten nach technischem Defekt

Deißlingen - Am frühen Samstagmorgen ist es nach einem technischen Defekt in einem Stromverteilerkasten nahe der Staufenbergstraße zu einem Brand und einem folgenden Feuerwehreinsatz gekommen. Vermutlich war eine lockere Kabelverbindung Grund für den Brand, der gegen 02.50 Uhr, von einem Anwohner bemerkt wurde. Die Feuerwehr Deißlingen rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Mann aus und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Da ein Stromausfall auch für eine nahegelegene Vermittlungsstelle eines Telekommunikationsunternehmens zu befürchten war, wurde im Auftrag der Energieversorgung Rottweil im Bereich des defekten Stromverteilers vorübergehend ein Stromgenerator in Betrieb genommen.

