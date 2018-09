Polizeipräsidium Tuttlingen / Brand bei ...

(Burladingen) Brand bei Drogeriemarkt- 20 0000 Euro Schaden

Burladingen - In der Nacht zum Samstag fingen mehrere Rollwägen auf dem Gelände eines Drogeriemarktes in der Straße Fehlabrücke Feuer. Die Flammen griffen auch auf Teile einer Überdachung und eine Gebäudewand über und verursachten so großen Schaden. Wie die mit Karton beladenen Rollwägen in Brand geraten konnten ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei schließt zum jetzigen Zeitpunkt Brandstiftung als Ursache nicht aus. Der Brandschaden auf der Rückseite des Gebäudes war erst am Morgen durch eine Mitarbeiterin bemerkt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer von selbst erloschen. Verletzt wurde niemand.

