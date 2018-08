Polizeipräsidium Tuttlingen / Brand in Betrieb für ...

(Schopfloch) Brand in Betrieb für Holzbearbeitungsmaschinen - mehrere Mitarbeiter kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus

Schopfloch - Am Freitagnachmittag kam es im Lackierbereich eines Betriebes für Holzbearbeitungsmaschinen zu einem Brand der Lüftungsanlage. Mehrere Mitarbeiter mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mitarbeiter soll auch leichte Brandverletzungen erlitten haben. Offenbar geriet ein Kunstoffbecher aus Reinigungflüssigkeit in Brand, was dazu führte, dass ein Kartonagefeld Feuer fing sowie in der Folge auch die Lüftungsanlage. Der Sachschaden ist bislang nicht zu beziffern. Das Gebäude dürfte nicht beschädigt worden sein. Warum die Flüssigkeit im Becher zu brennen begann, ist bislang unklar. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt übernahm die Ermittlungen.

