Polizeipräsidium Tuttlingen / Brand in Waschküche

(Tuttlingen) Brand in Waschküche

Tuttlingen - In der Waschküche der Diakonischen Jungendhilfe in der Jetterstraße, ist am Samstag, gegen 16.45 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen brannte im 1. Obergeschoß ein Wäscheregal. Durch den ausgelösten Rauchmelder wurden die Bewohner gewarnt und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zum Brandzeitpunkt hielten sich fünf Jugendliche und ein Betreuer in dem Gebäude auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

