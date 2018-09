Polizeipräsidium Tuttlingen / Bremse mit Gas ...

(Tuttlingen) Bremse mit Gas verwechselt und gegen geparktes Auto gefahren

Tuttlingen - Eine 26-jährige Frau ist am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, mit einem 3er BMW auf der Weimarstraße unterwegs gewesen, hat dabei die Bremse mit dem Gas verwechselt und ist so an der Abzweigung Karlstraße gegen einen geparkten VW Golf gefahren. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An den beiden Autos entstand rund 7000 Euro Sachschaden.

