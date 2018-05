Polizeipräsidium Tuttlingen / Bremsenden Abbieger ...

(Geislingen) Bremsenden Abbieger zu spät erkannt

Geislingen - Am späten Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer an der Einmündung der Beinlenstraße in die Brückenstraße einen vor ihm anhaltenden Linksabbieger zu spät gesehen und ist ihm ins Heck gefahren.

Eine 29-jährige Opelfahrerin, die auf der Brückenstraße in Richtung Kreisverkehr fuhr, wollte gegen 17.30 Uhr nach links in die Beinlenstraße abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten und bremste deswegen ab. Hinter ihr kam ein Seat Leon, dessen 20-jähriger Fahrer die Linksabbiegerin sehr spät wahrnahm. Er versuchte noch, nach rechts auszuweichen, erwischte den Opel aber trotzdem hinten rechts. Wegen des Ausweichmanövers prallte der Seatfahrer zudem gegen eine Straßenlaterne. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme wird von der Polizei auf 8500 Euro geschätzt. Die stark beschädigten PKWs wurden abgeschleppt. Verletzt hat sich niemand.

