Polizeipräsidium Tuttlingen / Brennende ...

(VS-Schwenningen) Brennende Mülltonne fordert Einsatz der Feuerwehr

VS_Schwenningen - Zu einem Einsatz in der Villinger Straße musste die Feuerwehr Schwenningen am Samstagabend ausrücken. Neben einem Wohnheim an der Einmündung zur Kreuzstraße war aus noch nicht geklärten Gründen eine Mülltonne in Flammen aufgegangen. Die Flammen konnten durch den Einsatz der Hausbewohner mittels Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach gehalten werden. Der Brand wurde durch die Freiwilligen der Feuerwache Schwenningen schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden am Gebäude beläuft sich auf 3000 Euro. Derzeit geht die Polizei von einer fahrlässigen Verursachung des Brandes aus. Die Ermittlungen dauern an.

