Polizeipräsidium Tuttlingen / Bus streift ...

(Dornstetten) Bus streift geparktes Auto

Dornstetten - Durch das ausschwenkende Heck eines Busses ist am Montagnachmittag in der Hauptstraße beim Abbiegen ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Am Bus entstand nur geringer Sachschaden, am Auto hingegen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

gez. Björn Stellmacher

