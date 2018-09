Polizeipräsidium Tuttlingen / Bus streift Auto im ...

(Rottweil) Bus streift Auto im Gegenverkehr

Rottweil - Da er auf seiner Fahrspur am Dienstagmorgen zu weit nach links kam, streife ein Bus in der Burkhardstraße einen entgegenkommenden PKW. Der 57 Jahre alte Busfahrer kam auf Höhe des Gebäudes mit der Nummer 10 von der Spur ab und stieß mit dem entgegenkommenden Ford zusammen. Die erste Schätzung des Schadens an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro.

