Polizeipräsidium Tuttlingen / Citroen brennt

(Albstadt) Citroen brennt

Albstadt - Am Freitag hat in der Goethestraße gegen 18.15 Uhr der Motorraum eines Citroens gebrannt. Zuvor hörte der 28-jährige Citroen-Fahrer einen lauten Knall aus dem Motorraum, weshalb der Mann das Auto schnellst möglichst verließ. Daraufhin ging der Motorraum in Flammen auf. Das Feuer wurde von einem Passanten bis zum Eintreffen der Feuerwehr Tailfingen gelöscht. So mussten die Wehrmänner lediglich nachlöschen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

