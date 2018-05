Polizeipräsidium Tuttlingen / Container ...

(Alpirsbach-Ehlenbogen) Container in Brand geraten

Alpirsbach-Ehlenbogen - Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Samstag, gegen 8.30 Uhr, auf dem Containerplatz im Grezenbühler Weg ein Papiercontainer in Brand geraten. Ein Passant nahm beim Spaziergang den Brandgeruch wahr und verständigte die Feuerwehr. Am Container entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

