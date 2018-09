Polizeipräsidium Tuttlingen / Defekt an einem ...

(VS-Villingen) Defekt an einem Stromverteilerkasten führt zu Feuerwehreinsatz

VS-Villingen - Nach einem Defekt an einem Stromverteilerkasten eines Hauses ist es am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Charles-de-Gaulle-Straße gekommen. Vermutlich infolge eines Kurzschlusses bildete sich eine kleinere Stichflamme und aus dem Verteilerkasten quoll Rauch. Die nach der Verständigung durch Hausbewohner mit mehreren Fahrzeugen anrückende Villinger Wehr stellte den Strom ab und lüftete das Gebäude. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Ein Techniker musste anschließend den Stromverteiler überprüfen.

