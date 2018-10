Polizeipräsidium Tuttlingen / Defekt an einem ...

(Donaueschingen) Defekt an einem Handy-Akku und dabei entstehender Rauch löst Brandmelder einer Rehaklinik aus

Donaueschingen - Ein Defekt an einem Handy-Akku und dabei entstehender Rauch hat am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, eine Brandmeldeanlage einer Rehaklinik in der Straße "Am Schellenberg" ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Der etwa fünf Jahre alte Akku des Handys eines Patienten der Klinik überhitzte und löste bei einer folgenden kleineren Explosion mit Rauchbildung einen Brandmelder aus. Nach dem Alarmeingang rückte die Feuerwehr Donaueschingen vorsorglich mit vier Fahrzeugen zu dem vermeintlichen Brand aus. Ein solcher war nicht entstanden. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/