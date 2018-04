Polizeipräsidium Tuttlingen / Die falschen ...

(Glatten) Die falschen Polizeibeamten geben nicht auf - Weitere Betrugsversuche in Glatten und Böffingen

Glatten - Sie geben keine Ruhe! Am Donnerstagabend haben betrügerische Polizeibeamte in Glatten und Böffingen bei mehreren Anrufen erneut versucht, das Vertrauen ihrer Gesprächspartner zu erschleichen. Anruferin war eine nett und kompetent erscheinende Frau. Alle Betroffenen waren aber gewarnt. Sie verhielten sich goldrichtig, beendeten die jeweiligen Gespräche und verständigten die Polizei. Die Masche war wieder genau die, mit der die Betrüger schon in Dornstetten ihr Glück versuchten. Mit weiteren telefonischen Betrugsversuchen ist zu rechnen. Deshalb gilt weiterhin: Wachsam bleiben und sofort die Polizei rufen!

