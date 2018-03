Polizeipräsidium Tuttlingen / Diebstahl aus ...

(Schiltach) Diebstahl aus Gaststätte - Täter entwenden Bargeld

Schiltach - In der Nacht zum Mittwoch haben zwei unbekannte Täter mehrere Geldspielautomaten in einer Gaststätte in der Kreuzstraße aufgebrochen und Bargeld entwendet. Gegen 3.30 Uhr brachen die beiden Personen über ein Fenster in das Lokal ein. Dort knackten sie mehrere Spielautomaten und gelangten so an Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Außerdem wurden aus der Gaststätte Spirituosen und eine Bedienungsgeldbörse entwendet. Es handelte sich nach Auswertung der Videokameras um zwei junge Personen mit Kapuzenshirts. Eine männliche Person trug einen Vollbart. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schramberg unter folgender Telefonnummer zu melden: 07422 2701-0.

