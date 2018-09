Polizeipräsidium Tuttlingen / Diebstahl einer ...

(Tuttlingen) Diebstahl einer großen Menge Lebensmittel aus den Ständen des "Streetfood-Festivals" - Polizei bittet dringend um Hinweise

Tuttlingen - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, im Zeitraum ab Mitternacht bis zum Vormittag, sind unbekannte Täter in mehrere Stände und Wagen des in der Fußgängerzone der Tuttlinger Innenstadt stattfindenden "Streetfood-Festivals" eingedrungen und haben vorwiegend Lebensmittel entwendet. Zum Abtransport der gestohlenen Lebensmittel - darunter auch etwa 40 Kilogramm Rindfleisch, rund 25 Kilogramm Straußenfleisch, mehrere Kilogramm Muscheln und Lachs sowie verschiedene Getränke - verwendeten die Diebe möglicherweise einen ebenfalls gestohlene 120 Liter - Mülltonne. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise.

