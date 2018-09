Polizeipräsidium Tuttlingen / Diebstahl in ...

(St. Georgen) Diebstahl in Umkleidekabine

St. Georgen - In der Umkleidekabine eines Fitnessstudios in der Ludwig-Weisser-Straße wurde einem 16-Jährigen am Dienstagabend, gegen 18.55 Uhr, der Geldbeutel entwendet. Der Jugendliche ließ, während er auf die Toilette ging, seinen Spind kurz auf. Dies nutzte der Täter und griff zu. Zum Tatzeitpunkt hielten sich nach Auskunft des Geschädigten zwei weitere männliche Personen in der Umkleide auf. Diese werden wie folgt beschrieben: 1. Circa 20-25 Jahre alt, circa 170 cm groß, korpulent, schwarze nach oben frisierte Haare, führte eine dunkelblaue Sporttasche mit italienischer Flagge mit sich 2. Circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, muskulös, dunkelbraune mittellange Haare, Arme tätowiert

Hinweise zur Tat bitte an die Polizei St. Georgen , Tel. 07724/9495-0.

