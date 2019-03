Polizeipräsidium Tuttlingen / (Donaueschingen, Anschlussstelle ...

(Donaueschingen, Anschlussstelle B 27) Fahrschülerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Donaueschingen, Anschlussstelle Bundesstraße 27 - Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montag, gegen 17.10 Uhr, an der Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte auf die Bundesstraße 27 ereignet hat, ist eine 45-jährige Fahrschülerin leicht verletzt worden. Die Fahrschülerin wollte an der Anschlussstelle in Richtung Schaffhausen auf die B 27 auffahren und hielt an der dort vorhandenen "Stop-Stelle" den gefahrenen VW Golf an. Als sich kein Verkehr mehr auf der B 27 näherte, ging eine nachfolgende Fahrerin eines Citroens, die ebenfalls auf die B 27 fahren wollte, irrtümlich davon, dass der Fahrschul-Golf gleich anfahren werde. In der Folge fuhr die Citroen-Fahrerin in das Heck des noch stehenden Golfs. An den beiden Autos entstand rund 7000 Euro Sachschaden. Die beim Unfall leicht verletzte Fahrschülerin musste ärztlich versorgt werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/