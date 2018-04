Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei ...

(Dornstetten) Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Dornstetten - An der Einmündung der L398 in die B28 sind am Donnerstagabend ein Audi und ein Suzuki heftig zusammengestoßen. Die Insassen der beiden PKWs verletzten sich dabei glücklicherweise nur leicht.

Kurz vor 18 Uhr fuhr die 25-jährige Audifahrerin aus Richtung Hörschweiler kommend an die Einmündung der Landstraße in die Bundesstraße heran. Sie bog nach links ab, obwohl sich aus Richtung Horb ein Suzuki der Einmündung näherte. Die 25-Jährige nahm der Suzukifahrerin die Vorfahrt, weshalb es zu einer heftigen Kollision kam. Die Unfallverursacherin und beide Insassen des Suzukis verletzten sich leicht und wurden von der Rettung ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht. Um die Bergung der Unfallfahrzeuge kümmerten sich zwei Abschleppfirmen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt zirka 7000 Euro.

