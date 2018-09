Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei ...

(Zimmern ob Rottweil) Drei verletzte Personen nach Verpuffung an Absauganlage

Zimmern ob Rottweil - Drei Arbeiter eines kunststoffverarbeitenden Betriebes im Schwarzwaldring, mussten am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einer Absauganlage zu einer Verpuffung. In der Folge entstand ein Brand an einer Maschine. Die in der Maschinenhalle anwesenden sechs Arbeiter konnten sich ins Freie retten. Drei Arbeiter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Brandschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Brand wurde von den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern ob Rottweil gelöscht.

