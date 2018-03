Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei Autos fahren ...

(Villingendorf) Drei Autos fahren aufeinander - 14.000 Euro Schaden

Villingendorf - Am Freitagnachmittag sind auf der K5522 zwischen Villingendorf und Herrenzimmern drei PKWs aufeinandergefahren.

Eine 50-jährige Toyotafahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Herrenzimmern. Von der K5522 wollte sie nach links in Richtung Kleinhalde abbiegen. Sie musste deswegen verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin eines Ford Fiestas bremste rechtzeitig und hielt hinter dem Toyota an. Dem Ford folgte ein BMW. Der junge BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Kleinwagen ins Heck. Die Aufprallwucht war stark genug, um den Fiesta auf den Toyota zu schieben. So waren am Ende alle drei beteiligten Fahrzeuge mehr oder weniger beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. BMW und Ford Fiesta waren derart demoliert, dass die Polizei jeweils von einem Totalschaden ausgeht. Die Fahrerin des Fords und die Toyotafahrerin wurden jeweils leicht verletzt. Ein Rettungsdienst musste aber nicht verständigt werden.

