Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei Autos fahren ...

(Deilingen) Drei Autos fahren aufeinander - 17.000 Euro Schaden

Deilingen - An der Einmündung Reuthof/Lange Straße sind am Freitagmittag drei PKW zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.40 Uhr wollte eine 82-jährige Autofahrerin von der Lange Straße nach links in die Straße "Reuthof" abbiegen. Deswegen bremste sie. Ihrem VW Passat folgte ein Hyundai. Dessen 55-jährige Fahrerin erkannte die Absicht der 82-Jährigen zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr von hinten auf. Kurz darauf kam von hinten ein weiterer VW Passat. Der 37 Jahre alte Fahrer realisierte die Situation vor seinen Augen ebenfalls nicht früh genug und krachte dem Hyundai ins Heck. So kam ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 17.000 Euro zu Stande. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

