Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei Autos in der ...

(Schramberg) Drei Autos in der Tiersteinstraße beschädigt - Zeugen gesucht

(Schramberg) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, in der Tiersteinstraße einen Audi, einen Mercedes und einen Fiat beschädigt. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro entstanden.

Einen Audi beschmierte der Täter mit Teer und zerkratzte einen Teil der Motorhaube. Die beiden anderen PKWs zerkratzte er ebenfalls im Frontbereich.

Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tiersteinstraße gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei als Zeuge zu melden (Telefon 07422 2701 0).

