Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei Verletzte ...

(Schiltach, B 294) Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Schiltach - Am Sonntag sind bei einem Auffahrunfall um kurz vor 19 Uhr auf der Bundesstraße 294 drei Personen leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Renault-Fahrer war gemeinsam mit seiner 51-jährigen Beifahrerin auf der Bundesstraße von Schenkenzell in Richtung Wolfach unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 462 musste ein vorausfahrender Golf verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende 58-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr dem Golf in das Heck. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des Renaults sowie die 51-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Sie kamen im Anschluss mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wolfach. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.

