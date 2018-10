Polizeipräsidium Tuttlingen / Drei Verletzte und ...

(Vöhringen) Drei Verletzte und 32.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Vöhringen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 409, zwischen Sulz am Neckar und Vöhringen, sind am Mittwoch zwei Fahrzeug-Fahrer leicht- und eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Aus Richtung Sulz kommend wollte eine 77-jährige Ford-Fahrerin nach links in Richtung Vöhringen abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Sprinter. Der 50-jährige Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Ford. Im Anschluss wurde der Ford noch gegen einen verkehrsbedingt stehenden Peugeot Boxer geschoben. Durch den Aufprall wurde die 77-jährige Ford-Fahrerin schwer verletzt, weshalb sie mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht wurde. Die beiden anderen Fahrzeug- Führer kamen mit leichten Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Alle drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

