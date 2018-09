Polizeipräsidium Tuttlingen / Drittes Auto in ...

(A.-Tailfingen) Drittes Auto in der Straße "Unter Nank" zerkratzt

A.-Tailfingen - In der Nacht zum Freitag ist in der Straße "Unter Nank" noch ein drittes Auto, ein VW Polo, zerkratzt worden. Der unbekannte Täter zog einen spitzen Gegenstand entlang der gesamten Beifahrerseite und richtet eineen Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro an.

Schon in der Nacht zuvor kam es zu einer gleichartigen Sachbeschädigung in der Straße "Auf Winkel". Hier war ein Mercedes betroffen, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/