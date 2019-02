Polizeipräsidium Tuttlingen / Durch die Sonne ...

(VS-Schwenningen) Durch die Sonne geblendet auf vorausfahrendes Auto aufgefahren

VS-Schwenningen - Rund 9.000 Euro Sachschaden und mehrere verletzte Personen ist die Bilanz eines Unfalles am Montag, gegen 16.45 Uhr, auf der Römerstraße. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford Focus auf der Römerstraße und wurde nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet. So übersah die 36-Jährige einen vorausfahrenden Toyota Corolla einer 24-jährigen Autofahrerin und fuhr auf diesen auf. Im Ford wurden die Unfallverursacherin und ein 6-jähriges Kind leicht verletzt. Im Toyota zogen sich die 24-jährige Autolenkerin und die beiden Mitfahrer ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten mussten zur weiteren Untersuchung in die Klinik eingeliefert werden.

