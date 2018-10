Polizeipräsidium Tuttlingen / E-Bike Fahrer stürzt ...

(Bisingen) E-Bike Fahrer stürzt und verletzt sich

Bisingen - Bei einem Sturz von seinem E-Bike ist am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 74-Jähriger in der Heidelbergstraße leicht verletzt worden. Da der Akku wohl den Geist aufgegeben hatte kam das Rad kurz vor der Einmündung in die Geisenbachstraße ins Wackeln, weshalb der 74-jährige auf den Gehweg stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Balingen.

