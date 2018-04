Polizeipräsidium Tuttlingen / Eier gegen eine ...

(Sulz am Neckar) Eier gegen eine Hauswand in der Aistaiger Straße geworfen - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Sulz am Neckar - Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere Eier gegen eine Hauswand eines Gebäudes in der Aistaiger Straße, schräg gegenüber der Abzweigung Falkenstraße geworfen. Hinweise zu der unsinnigen Tat nimmt das Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) entgegen.

