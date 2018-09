Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher ...

(Dietingen-Böhringen) Einbrecher steigen in Gasthaus Löwen ein

Dietingen-Böhringen - In der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagabend verschafften sich Einbrecher Zutritt in das Gasthaus Löwen in der Dietinger Straße. Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro nahmen die Langfinger an sich. Außerdem klauten sie das Bargeld aus der Geldkassette eines Spielautomaten. Wie genau die Einbrecher in das Gebäude gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter 0741 4770 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/