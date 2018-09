Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher ...

(Dornhan-Weiden) Einbrecher versuchen in Wohnhaus einzudringen

Dornhan-Weiden - Am Montag haben unbekannte Täter versucht, in Weiden in ein Wohnhaus einzudringen. Das ist ihnen nicht gelungen.

Zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr hebelten die Unbekannten an der Terrassentür des Hauses in der Birkenfeldstraße. Warum sie die Tür nicht überwinden konnten, ist unbekannt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/