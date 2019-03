Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher ...

(Eutingen im Gäu) Einbrecher steigen in Metzgerei ein

Eutingen im Gäu - In der Nacht zum Freitag hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Metzgerei in der Hauptstraße verschafft. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter in das Gebäude. Im Verkaufsraum wurde der Dieb dann fündig. Die Kassenschublade samt Wechselgeld nahm er an sich und suchte im Anschluss das Weite. Das Polizeirevier in Horb hat die Ermittlung nach dem Täter aufgenommen. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter 07451 960 zu melden.

