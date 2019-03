Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher hebeln ...

(Rottweil) Einbrecher hebeln Fenster und Türen auf

Rottweil - Am Samstag haben unbekannte Täter in das "Haus für Musik und Mehr" am Ende des Omsdorfer Hangs eingebrochen.

Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr stiegen die Einbrecher nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein. Im Haus brachen sie eine Holztür auf. Die Tür ins Treppenhaus konnten die Eindringlinge trotz massivem Werkzeugeinsatz nicht öffnen. Vorhande Schränke wurden durchsucht. Dabei fanden die Täter nichts, was sie gebrauchen konnten und gingen ohne Beute wieder. Der Sachschaden blieb überschaubar.

