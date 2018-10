Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher stehlen ...

(Hechingen) Einbrecher stehlen Alfa Romeo

Hechingen - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Firma in der Brunnenstraße eingedrungen. Sie fanden verschiedene Autoschlüssel, von denen einer zu einem Alfa gehört, mit dem sie dann wegfuhren.

Zwischen 20.40 Uhr und 5.50 Uhr hebelten die Täter ein Fenster der Firma auf. Nachdem sie eingestiegen waren, durchsuchten sie alle Schränke. Vorhandenes Bargeld aus verschiedenen Kassen steckten die Diebe ein. Bei der Suche nach Beute fanden sie auch mehrere Autoschlüssel, die sie "ausprobierten". Ein Schlüssel passte zu einem Alfa-Romeo GT mit Tübinger Zulassung. Mit diesem Auto verließen die Gauner den Tatort.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07471 9880 0 entgegen.

