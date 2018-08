Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbrecher steigt in ...

(Balingen) Einbrecher steigt in Wohnung in der Kandelstraße ein

Balingen - Noch gesucht wird der Einbrecher der sich in der Nacht zum Samstag Zutritt zu einer Wohnung in der Kandelstraße verschafft hat. Der Unbekannte nutzte eine Leiter um in die Wohnung im zweiten Stock einzusteigen. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Zimmer und entwendete zwei Spielkonsolen und diverse Jacken. Der Wert des Diebesguts wird derzeit noch abgeklärt. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. Hinweise werden unter 07433 2640 erbeten.

